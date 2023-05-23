Демоверсия Amnesia: The Bunker выйдет сегодня в Steam ©

Предвкушение геймерами предстоящего выхода демоверсии игры Amnesia: The Bunker столкнулось с небольшой заминкой. Разработчики объявили о задержке релиза, перенеся его на один день с первоначальной даты запуска 22 мая на 23 мая. То есть демоверсия появится уже сегодня.

Эта задержка последовала за недавними новостями об аналогичной отсрочке выхода полной версии игры. Первоначально планировалось выпустить игру 23 мая, теперь ожидается, что она выйдет 6 июня. Это изменение, однако, вызвало некоторые спекуляции о состоянии разработки игры. Вероятно, эти опасения будут сохраняться до тех пор, пока не выйдет демоверсия, которая даст более четкое представление о том, чего могут ожидать геймеры.

Amnesia: The Bunker, хоррор от первого лица от создателей SOMA и Amnesia, помещает игрока в заброшенный бункер Первой мировой войны. Главный герой, Анри Клеман, французский солдат, оказывается один с единственным патроном в револьвере, столкнувшись в темноте со зловещими ужасами. Игра ставит перед ним задачу не выключить свет, преодолеть страх и выбраться живым, чтобы испытать интенсивный ужас.