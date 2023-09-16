Among Us получит новую карту в октябре

Вы — член экипажа космического корабля, который отправился в далёкое путешествие по галактике. Но не всё так просто, как кажется. Среди вас есть предатель, который хочет убить всех остальных и захватить корабль. Кто он? Как его раскрыть? И как выжить в этом космическом кошмаре?

Among Us — это кооперативный триллер, в котором вы можете играть с друзьями или незнакомцами со всего мира. В игре участвуют от 4 до 15 игроков, один или два из которых являются предателями (импосторами). Остальные — честные астронавты (крюмейты), которые должны выполнять различные задания на корабле, чтобы поддерживать его работоспособность и выявить предателей.

Импосторы же должны маскироваться под крюмейтов, саботировать корабль и убивать астронавтов, когда никто не видит. Если тело жертвы найдено, то начинается совещание, на котором все игроки обсуждают, кто может быть импостором, и голосуют за высадку подозреваемого в открытый космос. Игра заканчивается в следующих случаях: либо все импосторы будут высажены, либо все задания будут выполнены, либо импосторы убьют большинство крюмейтов.