Among Us получит новую карту в октябре

Во время Nintendo Direct, состоявшейся в сентябре 2023 года, компания Innersloth сообщила, что в Among Us появится новая карта под названием The Fungle, которая выйдет в октябре 2023 года.

Судя по всему, действие карты будет происходить в джунглях, наполненных сотнями грибов. После анонса игры Nintendo of America на своей странице в YouTube поделилась следующими подробностями о новой карте: "Исследуйте The Fungle - таинственный, полный грибов остров, полный новых тайников, заданий и секретов. Но одно всегда остается неизменным - следите за самозванцами, стремящимися саботировать и убить всех!".