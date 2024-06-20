Трейлер обновления для Among Us демонстрирует новые роли

Последний Direct Nintendo был полон анонсов игр для Switch. Однако это не значит, что текущие игры остались без внимания. Игроки также узнали о новом патче для Among Us, который вышел после мероприятия.
Самым важным дополнением в этом обновлении являются три новые роли членов экипажа. После загрузки обновления игроки смогут взять на себя роли Следопыта, Шумовик (Noisemaker) и Призрака. Следопыт может отслеживать местоположение другого члена экипажа в течение ограниченного времени, а Шумовик издает звук, когда его убивает самозванец. Призрак — это новая роль самозванца в Among Us, которая позволяет игрокам исчезнуть на ограниченное время, чтобы совершить быстрый побег.
Разработчики Innersloth также переделали пользовательский интерфейс настроек лобби, сделав его намного чище. Теперь игрокам будет проще настраивать игры в соответствии со своими требованиями. Помимо всего этого нового контента, разработчики внесли несколько важных изменений в баланс и исправили ошибки. В том числе изменения для ранее выпущенных ролей, чтобы устранить некоторые проблемы, с которыми сталкивались игроки.
Вот здесь вы найдете полную информацию о патче v2024.6.18. Among Us уже доступна на платформах PlayStation, Switch, мобильных устройствах, Xbox и PC.
Я уже и забыл про эту игру, а они - вон, обновы какие-то делают.
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