Рогалик An Ankou, вдохновленный французским фольклором, выходит 17 августа ©

Создатель Foretales, компания Alkemi Games, объявила сегодня о том, что их динамичная игра-рогалик An Ankou выйдет в раннем доступе Steam 17 августа. Скоро игроки смогут стать слугами смерти, исследуя, создавая и направляя духов к их последнему упокоению.

Раскрывая свою публичную дорожную карту на предстоящий год, An Ankou собирается предоставить дополнительный класс Аптекарю к августу, «золото Корригана», чтобы позволить игрокам добывать валюту у врагов в сентябре, наряду с третьим дополнительным классом под названием Монахиня ближе к осени. К концу 2023 года появится новое оружие, сложные существа и новые сражения. Руководствуясь отзывами своих игроков, Alkemi Games собирается выпускать обновления раз в две недели на пути к версии 1.0.

Действие An Ankou происходит в альтернативной Бретани 19-го века, где игроки берут на себя роль «Анкоу», слуги смерти и последнего мертвого года. Перерожденные как один из первых трех игровых классов (солдат, аптекарь или монахиня), игроки снова войдут в мир, чтобы перевоплотить духов и привести их к последнему упокоению.

При этом они столкнутся с полчищами демонов, наводнившими земли живых, и отправятся в опасное путешествие. Игроки смогут исследовать земли с привидениями, собирать ресурсы, создавать снаряжение, повышать уровень и дать отпор могущественным силам противника. Если Анкоу не справятся со своей задачей, они возродятся, чтобы попытаться снова.

С жуткими открытыми картами, наполненными случайными встречами и сложными боссами, An Ankou предлагает точечные бои и мгновенную возможность повторного прохождения, и все это в ярком художественном стиле.