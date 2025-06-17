SEGA и Rovio анонсировали головоломку Angry Birds Bounce

SEGA и Rovio официально представили Angry Birds Bounce — новую игру в культовой мобильной франшизе. Проект выйдет 3 июля 2025 года, но эксклюзивно для подписчиков Apple Arcade. Уже сейчас игру можно предзаказать в App Store.

Действие Angry Birds Bounce разворачивается на тропическом острове, где игрокам предстоит запускать знакомых пернатых героев из рогатки, отскакивая ими от стен, чтобы поразить свиней определённое количество раз и уничтожить их. Игра предлагает нестандартный взгляд на механику серии — теперь это головоломка с видом сверху, в которой важна не только точность, но и стратегия.

Каждая птица обладает уникальными свойствами, и правильно подобранная комбинация поможет эффективнее проходить уровни. За успешное выполнение задач игроки получат валюту для прокачки способностей и открытия новых персонажей.