SEGA и Rovio анонсировали головоломку Angry Birds Bounce

SEGA и Rovio официально представили Angry Birds Bounce — новую игру в культовой мобильной франшизе. Проект выйдет 3 июля 2025 года, но эксклюзивно для подписчиков Apple Arcade. Уже сейчас игру можно предзаказать в App Store.
Действие Angry Birds Bounce разворачивается на тропическом острове, где игрокам предстоит запускать знакомых пернатых героев из рогатки, отскакивая ими от стен, чтобы поразить свиней определённое количество раз и уничтожить их. Игра предлагает нестандартный взгляд на механику серии — теперь это головоломка с видом сверху, в которой важна не только точность, но и стратегия.
Каждая птица обладает уникальными свойствами, и правильно подобранная комбинация поможет эффективнее проходить уровни. За успешное выполнение задач игроки получат валюту для прокачки способностей и открытия новых персонажей.
а в чем нестандартность? из 1 всеми задроченой плоскости перевели в другую задроченную область? ну ок. ждем еще в стиле 3 в ряд, рогалик-метроидвания, выживач на тропическом острове и шутер с видом сверху