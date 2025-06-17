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Angry Birds Bounce 03.08.2025
Аркада, Логические
7.3 4 оценки

SEGA и Rovio анонсировали головоломку Angry Birds Bounce

butcher69 butcher69

SEGA и Rovio официально представили Angry Birds Bounce — новую игру в культовой мобильной франшизе. Проект выйдет 3 июля 2025 года, но эксклюзивно для подписчиков Apple Arcade. Уже сейчас игру можно предзаказать в App Store.

Действие Angry Birds Bounce разворачивается на тропическом острове, где игрокам предстоит запускать знакомых пернатых героев из рогатки, отскакивая ими от стен, чтобы поразить свиней определённое количество раз и уничтожить их. Игра предлагает нестандартный взгляд на механику серии — теперь это головоломка с видом сверху, в которой важна не только точность, но и стратегия.

Каждая птица обладает уникальными свойствами, и правильно подобранная комбинация поможет эффективнее проходить уровни. За успешное выполнение задач игроки получат валюту для прокачки способностей и открытия новых персонажей.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Игорь Болонев

а в чем нестандартность? из 1 всеми задроченой плоскости перевели в другую задроченную область? ну ок. ждем еще в стиле 3 в ряд, рогалик-метроидвания, выживач на тропическом острове и шутер с видом сверху

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