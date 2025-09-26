Aniimo раскрывает новых магических существ и готовится к бета-тестированию

На Tokyo Game Show 2025 студия Pawprint Studio представила свежий трейлер своей RPG Aniimo, сосредоточенной на исследовании волшебного мира Идиллы и коллекционировании удивительных созданий. Видео показало большее разнообразие существ и намекнуло на то, какие экосистемы ждут игроков. Одновременно стартовала регистрация на новое бета-тестирование.

Хотя ролик не раскрыл слишком много деталей о механиках, зрители смогли познакомиться с целой плеядой магических существ. В числе показанных — Stellarys, Helgon, Hellmut, представители электрической ветви семьи Ignitis, а также более мирные Aniimo вроде Skippy, Pranky и Glacy. Каждое из созданий продумано с точки зрения поведения и эволюции.

Так, Stellarys — одна из форм развития Celestis, доступная лишь в дождливые дни. Он обладает уникальной мембраной, способной накапливать воду для выживания и атак, а также предпочитает уединенный образ жизни. В отличие от него, Helgon и Hellmut постоянно провоцируют друг друга, что вынуждает их эволюционировать в разные формы. Например, Хельмут может развиться в Rukgard, превращающийся в металлический шар для защиты, или в Pouni, чтобы бросить вызов лидеру Хелгонов — Infregon.

Разработчики подчеркнули, что при проектировании существ уделяют внимание не только визуальной стороне, но и взаимодействию внутри экосистем. Игроки смогут наблюдать, как Aniimo ведут себя естественно, живут и развиваются в зависимости от среды.

В трейлере также подтвердили, что в ближайшее время пройдет новое бета-тестирование, на которое уже можно зарегистрироваться. Участники получат шанс первыми опробовать свежие механики и встретить некоторых существ, впервые показанных публике.

Aniimo сочетает исследование открытого мира, развитие связей с магическими спутниками и динамичные сражения. Помимо одиночного прохождения, игра предложит кооперативный PvE с подземельями и головоломками, а также PvP-сражения с командами Анимо.

Релиз игры запланирован на 2026 год для PC и Xbox Series X/S.