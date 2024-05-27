Чудаковатая метроидвания Animal Well получила хвалебный трейлер

Двухмерный платформер с элементами метроидвании и головоломок. Игрок берёт на себя роль таинственного существа, которое случайно попадает в загадочный колодец, скрывающий в себе целую сеть запутанных лабиринтов и секретов.

Геймплей Animal Well сочетает в себе исследование обширного взаимосвязанного мира, решение головоломок и взаимодействие с окружением и его обитателями. Игрок свободно перемещается между различными уровнями и зонами колодца, постепенно открывая новые пути, способности и возможности. Нелинейная структура игры поощряет исследование и поиск секретов, создавая ощущение настоящего приключения.

По мере погружения в глубины колодца игрок встречает разнообразных животных, населяющих этот странный мир. Некоторые из них дружелюбны и готовы помочь, в то время как другие настроены враждебно. Среди обитателей колодца можно встретить очаровательных капибар, пушистых шиншилл, жутковатых котов и многих других существ, каждое со своими уникальными особенностями и повадками.

Одной из ключевых особенностей игры является продуманная система взаимодействий между врагами, окружением и предметами. Каждый элемент игрового мира может быть использован несколькими способами, открывая простор для творческого подхода к решению проблем. Казалось бы, безобидные детали могут стать решающими в преодолении препятствий или победе над противниками. Игроку предстоит экспериментировать и находить неожиданные применения предметам, чтобы продвигаться вперёд.

Стоит отметить, что игра делает упор на напряжении и ощущении жути, а не на экшене и прямых столкновениях. Главный герой бессилен в прямом противостоянии с врагами, но может использовать окружение и предметы себе на пользу.