Чудаковатая метроидвания Animal Well получила хвалебный трейлер

В мире инди-игр, где царит жестокая конкуренция, выделиться непросто. Разработчикам приходится постоянно придумывать что-то новое, чтобы завоевать внимание игроков и не кануть в пучину забвения. Animal Well от разработчика одиночки Билли Бассо – яркий пример того, как можно, используя знакомую формулу, создать настоящий шедевр.
Эта неприметная на первый взгляд головоломка сочетает в себе элементы метроидвании и невероятно продуманный дизайн уровней, бросающий вызов привычному мышлению игроков. Animal Well уже успела завоевать сердца геймеров, получив множество восторженных отзывов от игроков в Steam. Критики также не остались равнодушными, поставив игре 90% на ПК и Nintendo Switch, а также 88% на PlayStation 5.
со scanline(полоски) переборщили