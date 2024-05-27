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Animal Well 09.05.2024
Логические, Инди, Платформер
4.7 10 оценок

Чудаковатая метроидвания Animal Well получила хвалебный трейлер

butcher69
Новости

В мире инди-игр, где царит жестокая конкуренция, выделиться непросто. Разработчикам приходится постоянно придумывать что-то новое, чтобы завоевать внимание игроков и не кануть в пучину забвения. Animal Well от разработчика одиночки Билли Бассо – яркий пример того, как можно, используя знакомую формулу, создать настоящий шедевр.

Эта неприметная на первый взгляд головоломка сочетает в себе элементы метроидвании и невероятно продуманный дизайн уровней, бросающий вызов привычному мышлению игроков. Animal Well уже успела завоевать сердца геймеров, получив множество восторженных отзывов от игроков в Steam. Критики также не остались равнодушными, поставив игре 90% на ПК и Nintendo Switch, а также 88% на PlayStation 5.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
sergeu78

со scanline(полоски) переборщили

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