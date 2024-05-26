Создатель Animal Well хочет сделать ещё одну игру в той же необычной вселенной

Animal Well стала одной из лучших инди-игр 2024 года, получив поистине невероятные отзывы критиков и игроков. Вопрос в том, хочет ли ее создатель, Билли Бассо, выпустить продолжение, чтобы продолжить развивать уникальный стиль этой метроидвании.
К счастью для поклонников этой 8-битной игры-лабиринта, автор, возможно, уже работает над другой игрой, действие которой происходит в мире Animal Well. Правда, поясняется, что игра может получить несколько "мелких исправлений ошибок" в обновлениях, но "DLC для Animal Well никогда не будет".
Если бы я работал над чем-то еще, связанным с ней, это была бы новая игра
Затем разработчик сообщил, что "в настоящее время он планирует игру, действие которой происходит в той же вселенной, но это может быть не прямое продолжение".
Что это значит, остается загадкой. Может быть, это будет другой жанр, новый взгляд на тот же мир или даже почти идентичная игра, но с другим существом? Билли Бассо не стал раскрывать эту тему, сказав, что пока "не может сказать ничего больше".
Есть история, которую я имел в виду, создавая игру, включая некоторые очень специфические детали, о которых игроки еще не догадываются.
Однако, учитывая, что Animal Well только вышла, пройдут годы, прежде чем мы получим новую игру, так что лучше поумерить свои ожидания.