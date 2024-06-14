Сервис-хаб игр Assassin's Creed получил новое название - Animus Hub

Assassin's Creed Infinity, все еще загадочный сервис, который вскоре свяжет все игры Assassin's Creed вместе, теперь переименован в Animus Hub.

Ubisoft не смогла толком описать Assassin's Creed Infinity, не запутав всех, когда она была впервые анонсирована в 2022 году. В то время компания заявила, что Infinity станет «хабом, который объединит все наши различные впечатления и наших игроков вместе значимым образом», и может даже «вернуть автономные многопользовательские впечатления во вселенную Assassin's Creed».

В интервью Game File вице-президент и исполнительный продюсер Assassin's Creed Марк-Алексис Коте рассказал об изменении названия на Animus Hub, что, по общему признанию, звучит как более крутой способ заставить платформу работать в каноне.

Предположительно, ребрендинг Animus Hub направлен на то, чтобы контекстуализировать платформу в рамках лора серии, хотя интересно, как это повлияет на современные части во всех будущих играх Assassin's Creed.