Компания Ubisoft представила Animus Hub — новую функцию, которая станет частью Assassin's Creed Shadows и описывается как «бесшовная точка входа в последние игры серии Assassin's Creed». Но не волнуйтесь: Animus Hub — это не очередной автономный лаунчер, хотя он и сможет напрямую запускать новые игры Assassin's Creed.
Следуя модели таких игр, как Call of Duty или Battlefield, французы разработали систему, которая облегчит доступ к следующим частям серии. Платформа будет запущена одновременно с выходом Assassin's Creed Shadows и предоставит возможность быстрого запуска Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage и предстоящую Hexe.
Кроме того, фанаты смогут принять участие в Аномалиях — специальных миссиях в Assassin's Creed Shadows, завершение которых будет вознаграждено косметическими предметами или виртуальной валютой, которую можно потратить на оружие или скины.
В Animus Hub также есть возможность просматривать дневники или заметки, что позволит вам погрузиться в историю, представленную на современных этапах игр.
Animus Hub нехватает Store)
---Ubisoft показала Animus Hub в новом ролике ---
У вас ошибка , Anus Hub , именно так . С черножопым в главных ролях ...-))))
Убейсофтовцы опять в своём мире варятся и верят, что после приключений негромурая недоделанного они не обанкротятся
И опять комментаторы пегача в своём мире варятся и верят, что юбисофт обанкротится.
игра будет хитом продаж, это точно! возвращайся сюда когда поступят данные о продажах и посмотрим, кто прав, если не ссышь конечно