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Animus Hub 2025 г.
6.7 95 оценок

Ubisoft показала Animus Hub в новом ролике

monk70
Новости

Компания Ubisoft представила Animus Hub — новую функцию, которая станет частью Assassin's Creed Shadows и описывается как «бесшовная точка входа в последние игры серии Assassin's Creed». Но не волнуйтесь: Animus Hub — это не очередной автономный лаунчер, хотя он и сможет напрямую запускать новые игры Assassin's Creed.

Следуя модели таких игр, как Call of Duty или Battlefield, французы разработали систему, которая облегчит доступ к следующим частям серии. Платформа будет запущена одновременно с выходом Assassin's Creed Shadows и предоставит возможность быстрого запуска Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage и предстоящую Hexe.

Кроме того, фанаты смогут принять участие в Аномалиях — специальных миссиях в Assassin's Creed Shadows, завершение которых будет вознаграждено косметическими предметами или виртуальной валютой, которую можно потратить на оружие или скины.

В Animus Hub также есть возможность просматривать дневники или заметки, что позволит вам погрузиться в историю, представленную на современных этапах игр.

-8
5
Animus Hub
2025 г.
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Челодой моловек 94

Animus Hub нехватает Store)

0
Go_Ra

---Ubisoft показала Animus Hub в новом ролике ---

У вас ошибка , Anus Hub , именно так . С черножопым в главных ролях ...-))))

-1
Starbit

Убейсофтовцы опять в своём мире варятся и верят, что после приключений негромурая недоделанного они не обанкротятся

-7
Spillik

И опять комментаторы пегача в своём мире варятся и верят, что юбисофт обанкротится.

4
Snake Snaake Snaaaaaake

игра будет хитом продаж, это точно! возвращайся сюда когда поступят данные о продажах и посмотрим, кто прав, если не ссышь конечно

-1