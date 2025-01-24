---Ubisoft показала Animus Hub в новом ролике

Компания Ubisoft представила Animus Hub — новую функцию, которая станет частью Assassin's Creed Shadows и описывается как «бесшовная точка входа в последние игры серии Assassin's Creed». Но не волнуйтесь: Animus Hub — это не очередной автономный лаунчер, хотя он и сможет напрямую запускать новые игры Assassin's Creed.

Следуя модели таких игр, как Call of Duty или Battlefield, французы разработали систему, которая облегчит доступ к следующим частям серии. Платформа будет запущена одновременно с выходом Assassin's Creed Shadows и предоставит возможность быстрого запуска Assassin's Creed Origins, Odyssey, Valhalla, Mirage и предстоящую Hexe.

Кроме того, фанаты смогут принять участие в Аномалиях — специальных миссиях в Assassin's Creed Shadows, завершение которых будет вознаграждено косметическими предметами или виртуальной валютой, которую можно потратить на оружие или скины.

В Animus Hub также есть возможность просматривать дневники или заметки, что позволит вам погрузиться в историю, представленную на современных этапах игр.