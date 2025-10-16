Создатели Anno 117: Pax Romana рассказали про многопользовательские режимы

Ubisoft опубликовала подробности о многопользовательских режимах Anno 117: Pax Romana, подтвердив, что игроки смогут сражаться друг с другом, работать вместе и даже проходить кампанию вместе. Компания также заявила, что в многопользовательском режиме можно будет использовать моды, однако для их работы у всех игроков должны быть установлены одинаковые моды.

В PvP-режиме Anno 117: Pax Romana до четырёх игроков могут сражаться друг с другом, захватывая лучшие локации, укрепляя союзы и отправляясь на войну. В кооперативном режиме игроки играют за одного губернатора, разделяя обязанности, и вам придётся работать сообща, чтобы всё работало гладко, не давая вашей фракции пасть под натиском внешних сил. Вы можете сочетать PvP и кооператив. Вы можете играть четырьмя командами по четыре человека, каждая из которых будет губернатором. Многопользовательский режим будет доступен только по приглашениям, поэтому для игры с ними вам понадобится добавить кого-то в список друзей.

Ещё одно нововведение — кооперативные игры с сохранением в реальном времени, где игроки могут продолжать совместную игру самостоятельно и позже приглашать друзей. В Anno 117: Pax Romana также будет реализована кроссплатформенная игра. После выхода дополнения всем игрокам необходимо будет приобрести его для многопользовательского режима. В игре будет смена дня и ночи, а также не будет текстового и голосового чата.

Релиз Anno 117: Pax Romana запланирован на 13 ноября на PS5, Xbox Series XS и ПК.