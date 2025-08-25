В сентябре выйдет демоверсия стратегии Anno 117: Pax Romana

Игрокам удастся раньше времени опробовать долгожданную строительно-экономическую стратегию Anno 117: Pax Romana. Нет, Ubisoft не решила выпустить игру раньше срока. Вместо этого она предложит ограниченную по времени демоверсию.

Опробовать демоверсию стратегии Anno 117: Pax Romana можно будет с 2 по 16 сентября в сервисах Steam, Epic Games Store и Ubisoft Connect. Правда, на консолях демоверсия, по всей видимости, не появится.

В Anno 117: Pax Romana вы возьмете на себя роль римского губернатора, отправленного императором в провинции — а именно в Британию, в то время называвшуюся Альбионом, — чтобы создать там что-то новое. Вы познакомитесь с местными кельтами, и только от вас будет зависеть, стоит ли продолжать то, что они создали, или снести все и возвести на этом месте римские постройки.

Anno 117: Pax Romana выйдет 13 ноября 2025 года на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.