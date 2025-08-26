Anno 1800 переживает вторую молодость в Steam

Безусловно, Anno 1800 — одна из самых популярных градостроительных игр среди геймеров. Игра 2019 года от Ubisoft Mainz оказалась на самом деле очень качественной и, во многих случаях, затягивающей. В Steam у Anno 1800 довольно приличные отзывы игроков, 78% из которых положительные. Хорошо выглядит и пик активности в SteamDB, который 6 лет назад составил 25 тысяч одновременно играющих человек.

И вот 2 дня назад в игре вдруг резко возросло количество игроков. Как можно заметить по SteamDB, 24 августа Anno 1800 собрала целых 15 тысяч одновременных игроков. Несомненно, это потрясающий и крайне редкий результат для игры, вышедшей 6 лет назад, где обычно количество игроков не превышало 7 тысяч.

Так в чем же дело? Похоже, что игроки массово бросились покупать Anno 1800 из-за скидки, которая была предоставлена на игру. Цена на нее упала на добрых 90%, что, безусловно, подвигло многих рискнуть и приобрести ее.

Безусловно, определенную роль в этом ажиотаже играет и тот факт, что вскоре состоится релиз очередной части из серии Anno - Anno 117: Pax Romana, о которой постоянно появляется все больше информации.

Напомним, что релиз Anno 117: Pax Romana состоится 13 ноября на PC, PS5 и Xbox Series X/S.