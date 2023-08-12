Cерия градостроительных игр Anno впервые предложит игрокам официально поддерживаемые моды ©

После 25 лет существования на рынке игра из серии Anno впервые получит полноценную поддержку модификаций. Первые официально поддерживаемые моды для Anno от разработчиков из Ubisoft Blue Byte появятся уже в этом месяце - 22 августа, а точнее, эксклюзивно на ПК.



Стоит отметить, что они будут интегрированы только в последнюю игру серии - Anno 1800 - и будут работать на платформе mod.io, с которой сотрудничает Ubisoft.

Как сообщает PCGamer, поддержка моддеров в Anno не осуществляется "на лету", а реализуется поэтапно. На первом этапе приглашенные моддеры должны были прислать разработчикам целых 100 различных проектов всего за 48 часов, что очень удивило создателей.

Старший продюсер Ubisoft Blue Byte Чарльз Харриби признался, что рассчитывает на изобретательность моддеров, которые смогут удовлетворить своими нововведениями как фанатов, так и саму команду разработчиков.

Открыв поддержку модов, мы сможем раскрыть потенциал этого сообщества и обеспечить поток инновационного контента для наших поклонников. Это особенно важно для такой игры, как Anno 1800, где игроки будут вкладывать сотни часов в создаваемые ими миры. Мы уверены, что создатели модов смогут свободно реализовывать новые идеи, которые удивят и порадуют как наших поклонников, так и нашу команду.

Кто знает, может быть, некоторые модификации станут вдохновением для будущих игр студии Blue Byte компании Ubisoft.

Моды в Anno 1800 можно будет загружать прямо из игры. Там же их можно будет легко активировать и деактивировать.