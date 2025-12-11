ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Control 2 TBA
Экшен, Адвенчура, От третьего лица
6.8 139 оценок

Похоже, анонс Control 2 на The Game Awards начинает обретать очертания

Gruz_ Gruz_

В конце ноября в Европе была зарегистрирована торговая марка Control Resonant. Многие предположили, что Remedy Entertainment собирается анонсировать вторую часть франшизы.

Remedy через блогеров делится загадочным посланием, намекая на анонс Control 2 во время The Game Awards

Вчера этот слух получил дополнительный импульс, когда инсайдер Shinobi намекнул на присутствие игры на предстоящей The Game Awards 2025. На форуме ResetEra один из участников заявил, что финской студии еще рано официально анонсировать Control 2, на что Shinobi ответил: «Ты уверен?»

Возможно, новая часть Control станет одним из главных анонсов на TGA в этом году. Правда, ожидание не будет долгим, поскольку само мероприятие начнется завтра рано утром, в 4:00 по Москве.

10
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий
Armen 88

Какой главный анонс? Финские трешаделы это максимум середнячок,который никто не ждет.И опять,скорее всего,экслюзив помойного магазина...

3
saa0891

Лучше покажите что там с ремейком Макса а то судя по отсутствию новостей и материалов дела идут совсем хреново.

Di Raizel

1 часть мусор и тем более 2ю ненужно.