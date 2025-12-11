Похоже, анонс Control 2 на The Game Awards начинает обретать очертания

В конце ноября в Европе была зарегистрирована торговая марка Control Resonant. Многие предположили, что Remedy Entertainment собирается анонсировать вторую часть франшизы.

Вчера этот слух получил дополнительный импульс, когда инсайдер Shinobi намекнул на присутствие игры на предстоящей The Game Awards 2025. На форуме ResetEra один из участников заявил, что финской студии еще рано официально анонсировать Control 2, на что Shinobi ответил: «Ты уверен?»

Возможно, новая часть Control станет одним из главных анонсов на TGA в этом году. Правда, ожидание не будет долгим, поскольку само мероприятие начнется завтра рано утром, в 4:00 по Москве.