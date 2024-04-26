Вышел Another Crab's Treasure - милый мультяшный "соулслайк" про краба

Приключение в стиле Dark Souls, предлагающее вам примерить на себя роль краба-отшельника, который отправляется на охоту за сокровищами, чтобы выкупить свою отнятую раковину, и раскрыть мрачные тайны, скрываемые в загрязнённом океане.

Используйте подручный мусор для защиты от атак противников, изучайте разнообразные «техники умами» и пробивайтесь сквозь заросли водорослей, коралловые рифы, города из песчаных замков — и всё это ради возвращения драгоценной раковины.