Вышел Another Crab's Treasure - милый мультяшный "соулслайк" про краба

25 апреля 2024 года вышел Another Crab's Treasure — мультяшный и красочный «соулслайк», в котором предстоит сыграть за краба-отшельника Крила. Игроку в роли краба нужно отыскать свою раковину и спасти подводное царство. Вместо оружия и брони Крил использует найденную на дне экипировку: вилки, кастрюли и прочий выброшенный людьми мусор.
Студия Aggro Crab заявила, что вдохновлялась серией Dark Souls при разработке боевой системы Another Crab's Treasure. Обещают оригинальных боссов, необычные локации, множество забавных шуток и интересный сюжет.
Another Crab's Treasure доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.
детство себастьяна))