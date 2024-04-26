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Another Crab's Treasure 25.04.2024
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Юмор
7.6 8 оценок

Вышел Another Crab's Treasure - милый мультяшный "соулслайк" про краба

Simple Jack
Новости

25 апреля 2024 года вышел Another Crab's Treasure — мультяшный и красочный «соулслайк», в котором предстоит сыграть за краба-отшельника Крила. Игроку в роли краба нужно отыскать свою раковину и спасти подводное царство. Вместо оружия и брони Крил использует найденную на дне экипировку: вилки, кастрюли и прочий выброшенный людьми мусор.

Студия Aggro Crab заявила, что вдохновлялась серией Dark Souls при разработке боевой системы Another Crab's Treasure. Обещают оригинальных боссов, необычные локации, множество забавных шуток и интересный сюжет.

Another Crab's Treasure доступна на PC, PS5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch.

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