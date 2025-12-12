Релиз мультиплеера для Project Zomboid B42

Разработчики официально выпустили тестовый мультиплеер для 42 билда, вот что они пишут!

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ:

Многопользовательский режим находится в разработке и выпущен для стресс-тестирования.

Для наилучшего игрового опыта НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендуется играть на серверах с белым списком или в кооперативном режиме Steam.

В настоящее время не рекомендуется иметь более 20 игроков на сервере. Это будет улучшено в дальнейшем.

Пожалуйста, не используйте режим отладки во время многопользовательских игр. Это негативно повлияет на производительность сервера.

Пожалуйста, отключите все моды. Даже клиентские.

Функциональность Ragdoll отключена в многопользовательском режиме. Она будет добавлена ​​в последующих патчах.

Обратите внимание, что будущие обновления ветки Unstable БУДУТ нарушать текущие многопользовательские игры.

Сохранения, созданные до Unstable 42.13, больше не совместимы. Процесс конвертации, скорее всего, сломает элементы вашей игры. Пожалуйста, сделайте резервную копию своего сохранения перед продолжением, после чего можно будет использовать режим отладки для восстановления потерянных предметов, животных, грузоподъемности и атрибутов игрока.

Многое изменилось внутри игры. Пожалуйста, проявите терпение к сообществу моддеров, пока они обновляют свои моды для обеспечения совместимости.

КАК НАЙТИ СБОРКУ 42

Сборка 42 в настоящее время находится в нестабильных бета-версиях для всех игроков Project Zomboid в Steam.

Чтобы найти её:

Щелкните правой кнопкой мыши по игре в библиотеке Steam -> Свойства -> Перейдите на вкладку «Бета-версии» -> Выберите «Нестабильные» в выпадающем меню «Участие в бета-тестировании»