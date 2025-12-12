ЧАТ ИГРЫ
Terminator 2D: No Fate 12.12.2025
Экшен, Адвенчура, Платформер, Ретро, Научная фантастика
8.2 102 оценки

Состоялся релиз Terminator 2D: No Fate

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз сайдскроллера Terminator 2D: No Fate от студии Bitmap Bureau и Reef Entertainment. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Terminator 2D: No Fate представляет собой адаптацию фильма "Терминатор 2: Судный день", дополняя сюжет событиями, которые не были показаны в фильме. Игроку предстоит управлять Сарой Коннор и Т-800, которые сражаются с Т-1000, а в будущем - Джоном Коннором, который возглавляет сопротивление против машин.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.

24
21
Комментарии:  21
Ahnx

Фтопку. Хренотень очередная.

18
Revan Reborn

ПОГНАЛИ.

7
Sheffskiy

Поддерживаю! Уже пополнил свой стим через PG

1
Иваныч из Тулы

Наконец-то, столько переносов было.

5
Беккер5443

Ты погоди щас что то будет)))

2
vaga163 Беккер5443

че когда косарь закинешь?

Беккер5443 vaga163

Когда получу тогда и подкину)

Святой Джо

вроде нормальный фильм говорят был, надо глянуть как-нибудь будет

3
Беккер5443

Классика ведь.

Беккер5443

Аллилуя 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

2
Hitrocore

А читы когда сделают?

2
Беккер5443

Оооооо ещё долго.

Sheffskiy

Покупаю, Т-1000 шикарен!

1
Юрий Пенкин

так его же переносили недавно?

Беккер5443

Ща погоди опять перенесут.

3
z8TiREX8z

Пару бы скриншотов скинули, чтобы знали что за игра

Vetrjak
2
Vurdalak

Надо денди с сундука вытащить. Пр чем картридж?

