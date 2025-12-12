Состоялся релиз Terminator 2D: No Fate

Сегодня состоялся релиз сайдскроллера Terminator 2D: No Fate от студии Bitmap Bureau и Reef Entertainment. PC-версия вышла без защиты и уже появилась в сети.

Terminator 2D: No Fate представляет собой адаптацию фильма "Терминатор 2: Судный день", дополняя сюжет событиями, которые не были показаны в фильме. Игроку предстоит управлять Сарой Коннор и Т-800, которые сражаются с Т-1000, а в будущем - Джоном Коннором, который возглавляет сопротивление против машин.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S и Nintendo Switch.