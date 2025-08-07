Бывший исполнительный продюсер Anthem рассказал, как создавалась самая провальная игра BioWare

Марк Дарра, ветеран BioWare и бывший исполнительный продюсер провального лутер-шутера Anthem, запустил на YouTube серию видео, в которых решил пролить свет на катастрофический процесс разработки игры. По его словам, главная сильная сторона BioWare — умение рассказывать истории — в итоге сыграла с проектом злую шутку.

Дарра, который возглавил разработку лишь за 16 месяцев до релиза, тем не менее берет на себя основную ответственность за провал, заявляя: «В конечном счете, ответственность за эту игру лежит в основном на мне».

По его словам, идея Anthem зародилась в 2012 году, в период, когда издатель EA испытывал «активное пренебрежение к однопользовательским играм» и жаждал получить свой многопользовательский проект с микротранзакциями, способный приносить огромную прибыль. В этот момент директор трилогии Mass Effect, Кейси Хадсон, выступил с идеей игры, которая была идеально подогнана под желания руководства.

По сути, Кейси предлагал следующее: „А что, если бы игра от BioWare могла бы приносить доход на уровне FIFA?“ Что, если бы можно было рассказывать историю вместе с друзьями? ... Все, что вы, как руководитель в EA, можете себе представить, — возможно, эта игра и есть та самая игра.

— вспоминает Дарра.

Именно это, по мнению продюсера, и стало роковой ошибкой. BioWare, как мастер повествования, смогла «продать» издателю невероятно привлекательную, но абсолютно пустую концепцию. EA поверила в историю, которая существовала лишь на словах.

В этом и заключается сила одаренного рассказчика. Он может создать историю, которая дает достаточно деталей, чтобы казаться реальной, но оставляет достаточно пробелов, чтобы воображение аудитории заполнило все остальное. Хорошо продуманная история... может придать проекту импульс, который будет длиться годами, выходя за рамки любого рационального процесса принятия решений.

— объясняет Дарра.

После того как EA дала проекту зеленый свет, а сам Кейси Хадсон покинул BioWare в 2014 году, команда осталась без четкого видения. Разработчики не понимали, в чем заключалось «обещанное изменение в повествовании».

«Может быть, Кейси и знал [в чем секрет] в 2014 году, и он унес эту тайну с собой, — говорит Дарра, — но команда определенно не знала, в чем она заключалась».

Без лидера разработка погрузилась в хаос: знаменитые механики полета на джавелинах то добавляли в игру, то убирали, то возвращали снова. Дарра подводит итог, предполагая, что изначально за красивой презентацией могло ничего не стоять: «Возможно, за этим очень впечатляющим заявлением ничего и не было».

Окончательно серверы Anthem будут отключены в январе 2026 года, что поставит точку в истории одной из самых громких провалов в игровой индустрии.