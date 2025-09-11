Как полёты погубили Anthem: признание бывшего продюсера BioWare

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра продолжает делиться подробностями создания Anthem, и его новые откровения ещё раз подтверждают, что проект изначально шёл ко дну. Второй ролик Дарры растянулся почти на два часа, и в нём он объяснил, что одной из ключевых проблем стала сама механика полётов — фишка, которая должна была выделить игру, но в итоге обернулась катастрофой.
Дарра рассказал, что разработку разрывал внутренний конфликт между офисами BioWare в Остине и Эдмонтоне. Руководство, сидевшее в Канаде, не доверяло коллегам из США, хотя именно они предупреждали о необходимости продуманной экономики и эндгейма. Менеджеров даже отправляли в Остин для налаживания диалога, но к тому моменту ситуация уже была критической.
Полёты, задуманные как главная инновация Anthem, разрушали привычный баланс: укрытия теряли смысл, дизайн уровней приходилось полностью перестраивать, а нагрузка на железо зашкаливала. Команда попыталась отказаться от механики, но после релиза её вернули — и тогда стало ясно, что система попросту не вписывается в игру.
«Полёты — лучшая особенность Anthem, но во многом и худшая», — признал Дарра.
Он также напомнил, что проблемы начались ещё на стадии концепции: издатель и студия не могли договориться о том, какой должна быть игра, а смена руководителя окончательно размывала видение. В итоге Anthem так и не оправдала надежд.
Погубили не полеты, а малая костомизация, отстуствие норм прокачки, малая вариативность и скудный контент, они могли бы аналог дестени сделать тока от третьего лица.
там не дестини там варфрейм и локи там максимально долбанутые
Безумец… Игра изначально не работала нормально. Она была настолько криво склепана, что говорить о какой-то косметике, прокачке или кастомизации вообще не приходилось. Руководство компании сильно облажалось: игру буквально собрали из того, что было под рукой. До уровня аналога Destiny она не дотягивала просто потому, что над ней толком и не работали.
Имел это мнение на релизе (после 100ч в игре) имею и сейчас на повторном прохождении. Игру надо было делать сингл. Лор отличный, персонажи вплоне неплохие, в хабе интересно ходить и болтать, геймплей бомба. Не знаю, сколько лет прошло, а рвать врагов, летать по полю боя ничуть не надоело. Визуал, особенно в сюжетных локах, тоже шикарен. Вся эта пыль, молнии бьющие в землю, водопады, ветер, частицы...
Когда узнал, что игру планируют прикрыть, решил просто показать и дать полетать девушке, что б увидела, что была такая игра. Полетала, потыкала и решила, что хочет пройти хотя бы сюжет. Летает, бегает, все нравится. Единственное, это загрузка в хаб и из него, и гринд квесты, которые в хабе можно брать, не нравятся. Т.е. как и мне, вся эта ММО составляющая. Сделали бы больше постановки, больше диалогов, бесшовный вылет из хаба, добавили бы опциональный кооп, как в гирях, думаю, игра бы выстрелила.
Отличный потенциал для сингл игры, но как ММО очень слабо, энд контент был скудный, я держался сколько мог, но да, 100ч и ушел в другие проекты.
Игра была очень скучная и играть в такое не хотелось... Когда покупал, думал вообще о схожести с monster hunter, но нет.... Хотя все, что я помню… загрузил, зашел, одна миссия и удалил
Ощущение, что трейлер-геймплей к Антем, первой Дивижен и первому ватч догсу делали одни и теже люди - начинается все максимально похоже, как будто преподнесли красивый отрывок из фильма, который вообще никак не коррелирует с настоящим геймплеем
Только если самые первые трейлеры, к слову, и по больше части, изменился именно интефейс во всех трех играх. Геймплей, по большей части остался как был. Единственное за что можно упрякнуть, постановка. Да, вот в антем постановочных моментов в фри плее нет, только в сюжете, а вот стрельба, полеты, поведение врагов, визуал все так и дошло до релиза