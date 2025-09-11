Как полёты погубили Anthem: признание бывшего продюсера BioWare

Бывший продюсер BioWare Марк Дарра продолжает делиться подробностями создания Anthem, и его новые откровения ещё раз подтверждают, что проект изначально шёл ко дну. Второй ролик Дарры растянулся почти на два часа, и в нём он объяснил, что одной из ключевых проблем стала сама механика полётов — фишка, которая должна была выделить игру, но в итоге обернулась катастрофой.

Дарра рассказал, что разработку разрывал внутренний конфликт между офисами BioWare в Остине и Эдмонтоне. Руководство, сидевшее в Канаде, не доверяло коллегам из США, хотя именно они предупреждали о необходимости продуманной экономики и эндгейма. Менеджеров даже отправляли в Остин для налаживания диалога, но к тому моменту ситуация уже была критической.

Полёты, задуманные как главная инновация Anthem, разрушали привычный баланс: укрытия теряли смысл, дизайн уровней приходилось полностью перестраивать, а нагрузка на железо зашкаливала. Команда попыталась отказаться от механики, но после релиза её вернули — и тогда стало ясно, что система попросту не вписывается в игру.

«Полёты — лучшая особенность Anthem, но во многом и худшая», — признал Дарра.

Он также напомнил, что проблемы начались ещё на стадии концепции: издатель и студия не могли договориться о том, какой должна быть игра, а смена руководителя окончательно размывала видение. В итоге Anthem так и не оправдала надежд.