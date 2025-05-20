Российская студия представила демоверсию атмосферного приключения Antioma

Студия West East Studio представила демоверсию Antioma — атмосферного приключения о семилетнем мальчике по прозвищу Кроха, который провёл почти всю жизнь в больнице. В день рождения, оставшись один, он встречает загадочную Тень, побуждающую его сбежать и впервые взглянуть на внешний мир.
Демо уже доступно в Steam и VK Play. Игрокам предстоит пройти первые главы: выбраться из палаты, обмануть врачей, познакомиться с новыми друзьями и сделать первые шаги за пределами больничных стен.
Antioma сочетает элементы стелса, головоломок и морального выбора. Игроки будут исследовать город, помогать животным, избегать опасностей и собирать важные воспоминания в альбоме Крохи. Игра выполнена в ручной рисовке, а персонажи озвучены известными актёрами.
Полноценный релиз Antioma запланирован на лето 2025 года, а разработчики ждут отзывов игроков, чтобы улучшить финальную версию.
какой же шлак
я бы не был так категоричен, возможно игра поможет детям познакомиться с жесткостью нашего мира в безопасной обстановке. Короче игра для определенной категории и для определённых целей, явно не для тебя
мягко говоря там всю игру переделывать что бы она для детей была
Она как раз и есть для детей, чем раньше они узнают о жестокости мира, тем лучше для них.
че уж там давайте как в древние времена детей в лесу оставлять придет прошел инициацию не придет ну бывает....
На что только не пойдешь, чтобы не идти в школу...