Российская студия представила демоверсию атмосферного приключения Antioma

Студия West East Studio представила демоверсию Antioma — атмосферного приключения о семилетнем мальчике по прозвищу Кроха, который провёл почти всю жизнь в больнице. В день рождения, оставшись один, он встречает загадочную Тень, побуждающую его сбежать и впервые взглянуть на внешний мир.

Демо уже доступно в Steam и VK Play. Игрокам предстоит пройти первые главы: выбраться из палаты, обмануть врачей, познакомиться с новыми друзьями и сделать первые шаги за пределами больничных стен.

Antioma сочетает элементы стелса, головоломок и морального выбора. Игроки будут исследовать город, помогать животным, избегать опасностей и собирать важные воспоминания в альбоме Крохи. Игра выполнена в ручной рисовке, а персонажи озвучены известными актёрами.

Полноценный релиз Antioma запланирован на лето 2025 года, а разработчики ждут отзывов игроков, чтобы улучшить финальную версию.