В ритме бунта: музыкальный экшен Antro вышел на всех платформах

Игра от Selecta Play и Gatera Studio уже доступна на Steam, Xbox и PlayStation 5. Добро пожаловать в подземный мегаполис под руинами Барселоны, где каждый шаг — это нота, а каждый прыжок — протест.

В Antro вы играете за Нитча — мятежного курьера, доставляющего загадочную посылку. Его путь лежит через опасный, но завораживающий 2,5D-мир, наполненный паркуром, ритмичными головоломками и захватывающими погонями. Все действия синхронизированы с мощным саундтреком в жанрах хип-хоп, дрилл, R&B и электроника, что превращает каждую сцену в танец сопротивления.

После глобальной катастрофы человечество укрылось под землёй, где образовался город Antro — угнетённое общество, контролируемое диктатурой La Cúpula. Здесь музыка запрещена, а власть принадлежит технологической элите. Но внизу зреет революция — подпольное движение Los Discordantes поднимается против режима, и вы становитесь её частью.

Antro — это уникальное сочетание стиля, ритма и социальной драмы. Если вы ищете игру, где музыка двигает сюжет, а экшен неразрывно связан с битом, эта игра — для вас.