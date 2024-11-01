Apex Legends прекращает поддержку Linux и Steam Deck

Apex Legends делает значительный шаг, который наверняка не понравится большому количеству игроков. EA и Respawn Entertainment объявили, что игра прекращает поддержку Steam Deck. В рамках своих усилий по борьбе с читерами в бесплатном Battle Royale-шутере компании определили Linux как легкий путь для читов и эксплойтов. Это операционная система, на которой работает Steam Deck, что означает, что поддержка портативного устройства также прекращается.

В наших усилиях по борьбе с читерством в Apex мы определили, что ОС Linux является путем для различных вредоносных эксплойтов и читерства. В результате мы решили заблокировать доступ ОС Linux к игре. Хотя это повлияет на небольшое количество игроков Apex, мы считаем, что это решение значительно сократит случаи читерства в нашей игре.



Linux используется по умолчанию в Steam Deck. В настоящее время у нас нет надежного способа отличить законный Steam Deck от вредоносного чит-кода, выдающего себя за Steam Deck (через Linux).

EA объясняет, что, поскольку читы Linux сложнее обнаружить, хотя решение прекратить поддержку ОС — и, как следствие, Steam Deck — было непростым, оно было необходимо для здоровья игры.

Открытость операционных систем Linux делает их привлекательными для читеров и разработчиков читов. Читы Linux действительно сложнее обнаружить, и данные показывают, что они растут со скоростью, которая требует от команды чрезмерного уровня сосредоточенности и внимания для относительно небольшой платформы. Также есть случаи, когда читы для ОС Windows эмулируются так, как будто они на Linux, чтобы повысить сложность обнаружения и предотвращения.

Конечно, как также напоминает EA, если у вас установлена ​​Windows на Steam Deck, вы все равно можете использовать устройство для игры в Apex Legends, хотя пользователям Linux, к сожалению, не повезло.

Чтобы устранить этот вектор мошенничества, мы приняли решение закрыть доступ к игре для пользователей Linux. Это означает, что Apex Legends будет сразу же недоступна для тех, кто использует эту операционную систему. Игра на портативных устройствах, таких как Steam Deck, по-прежнему возможна, если пользователь решит установить Windows.

Apex Legends доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, Nintendo Switch и ПК.