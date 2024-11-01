Apex Legends заблокировали на нескольких платформах из-за читеров

Respawn Entertainment заблокировала Apex Legends для игроков на Steam Deck и Linux. Компания заявила, что на этих платформах огромное количество читеров, и злоумышленникам легче использовать нелегальный софт в сетевом шутере.



Ограничения никак не затронут геймеров на Windows. Respawn Entertainment понимает, что компания потеряет некоторое количество игроков из-за блокировки Apex Legends на Linux. Но это позволит уменьшить общее количество читеров в шутере.



Apex Legends — один из немногих популярных сетевых проектов на Linux. Fortnite, Valorant и PUBG также не работают на ОС из-за огромного количества читеров.



В середине июля 2024 года геймеры раскритиковали разработчиков Apex Legends из-за нового сезона боевого пропуска. Пользователи считают, что сетевой шутер «забрал» у фанатов надежду на новый Titanfall.