ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Apex Legends 04.02.2019
Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица, Королевская битва
6.4 622 оценки

Авторы Apex Legends представили нового героя - ловкого лучника Спарроу

butcher69 butcher69

Студия Respawn Entertainment представила нового персонажа для Apex Legends — ловкого лучника по имени Спарроу. Он станет доступен игрокам с выходом 25 сезона, получившего название «Феномен».

В свежем анимационном трейлере раскрыта предыстория героя: бывшие товарищи Спарроу отвернулись от него, но он обрел новую семью на арене, став яркой звездой боевых игр. В ролике также показаны уникальные способности персонажа, включая использование стрел с гранатами и электрошоком.

Разработчики описывают Спарроу как бойца, который легко привлекает внимание своим мастерством стрельбы и акробатикой.

Старт 25 сезона Apex Legends намечен на 6 мая.

0
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Тут у всех или огнестрел, или магия, а ты приперся с луком? (с) // Александр Ковалёв