Авторы Apex Legends представили нового героя - ловкого лучника Спарроу

Студия Respawn Entertainment представила нового персонажа для Apex Legends — ловкого лучника по имени Спарроу. Он станет доступен игрокам с выходом 25 сезона, получившего название «Феномен».
В свежем анимационном трейлере раскрыта предыстория героя: бывшие товарищи Спарроу отвернулись от него, но он обрел новую семью на арене, став яркой звездой боевых игр. В ролике также показаны уникальные способности персонажа, включая использование стрел с гранатами и электрошоком.
Разработчики описывают Спарроу как бойца, который легко привлекает внимание своим мастерством стрельбы и акробатикой.
Старт 25 сезона Apex Legends намечен на 6 мая.
Тут у всех или огнестрел, или магия, а ты приперся с луком? (с) // Александр Ковалёв