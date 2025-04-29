Авторы Apex Legends представили нового героя - ловкого лучника Спарроу

Студия Respawn Entertainment представила нового персонажа для Apex Legends — ловкого лучника по имени Спарроу. Он станет доступен игрокам с выходом 25 сезона, получившего название «Феномен».

В свежем анимационном трейлере раскрыта предыстория героя: бывшие товарищи Спарроу отвернулись от него, но он обрел новую семью на арене, став яркой звездой боевых игр. В ролике также показаны уникальные способности персонажа, включая использование стрел с гранатами и электрошоком.

Разработчики описывают Спарроу как бойца, который легко привлекает внимание своим мастерством стрельбы и акробатикой.

Старт 25 сезона Apex Legends намечен на 6 мая.