EA, похоже, рассматривает возможность введения ежемесячной подписки для Apex Legends. В недавно проведённом опросе, разосланном нескольким игрокам, компания поинтересовалась их мнением о такой услуге. По информации Insider Gaming, подписка будет включать ежемесячную выдачу внутриигровой валюты, эксклюзивные награды и уровни боевого пропуска. Предполагается, что новая подписка будет работать по аналогии с сервисом Fortnite Crew, который за ежемесячную плату предлагает эксклюзивные предметы, V-баксы и доступ к боевому пропуску.

Пока что EA не делала официального анонса, но этот опрос указывает на то, что компания активно изучает возможности дополнительной монетизации в игре. Известно, что такие опросы часто намекают на новые функции, которые со временем находят своё место в игре. Ранее EA уже заявляла о стремлении к новым инновациям в Apex Legends, чтобы привлечь и удержать аудиторию.

Решение о вводе подписки может быть связано с тем, что в этом году EA не достигла своих целей по монетизации, что заставило компанию искать новые способы повышения доходов. Генеральный директор EA Эндрю Уилсон недавно подчеркнул, что в приоритете стоит развитие основных возможностей игры, а одно из подобных «новшеств» включало возвращение оригинальной карты и старого контента для привлечения ностальгирующих игроков.

Насколько успешным окажется этот подход и сможет ли подписка помочь удержать интерес к Apex Legends в условиях возможного снижения числа игроков, покажет время.