Популярный шутер Apex Legends готов ворваться на Nintendo Switch 2. Как стало известно на недавнем Nintendo Direct: Partner Showcase, игра от EA и Respawn Entertainment выйдет на новой консоли 5 августа и предложит улучшенную производительность по сравнению с предыдущей версией для Switch.

На Switch 2 игроков ждет более высокая частота кадров и заметно лучшее разрешение, что особенно важно для стремительного игрового процесса в жанре королевской битвы. Помимо традиционного режима Battle Royale, проект включит и Mixtape — череду режимов с командным боем и другими вариациями, где упор сделан на выполнение целей и быструю смену темпа.

Apex Legends для Switch 2 останется бесплатной, как и на других платформах. Новый релиз придаст игре свежий импульс, особенно среди поклонников Nintendo. А тем, кто следит за развитием франшизы, стоит обратить внимание и на планы по созданию условного Apex Legends 2.0, о чём EA обещает рассказать в ближайшее время.