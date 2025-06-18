Разработчики Apex Legends рассказали про внесённые улучшения

Мы продолжаем регулярные отчёты разработчиков о надёжности игры, так как эта тема, как мы знаем, для вас особенно важна. Каждый матч должен быть отличным, и любые помехи могут испортить вам всё впечатление от игры. Поэтому надёжность игры (как и её стабильность) остаётся нашим главным приоритетом наряду с другими аспектами, о которых мы говорили ранее. Если вы следите за нами на платформах PlayApex, Reddit или в Steam, то, вероятно, уже знаете о некоторых темах, которые мы затронем.

Вот краткий обзор того, о чём мы сегодня поговорим:

Серверы Amazon GameLift:

Мы перешли на серверы GameLift ещё в апреле.



Заметный прирост производительности процессоров, снижение числа случаев отбрасывания предметов и улучшение регистрации попаданий.

Непрерывное совершенствование

Пересмотр кода привёл к снижению числа возвращений в лобби и ошибок на сервере.



Управление памятью, ранее введённое для загрузки обликов по требованию, распространилось на другие аспекты игры, в том числе на карты и визуальные эффекты.



После отказа от DX11 команда смогла сосредоточиться на новой версии API и улучшить производительность на DX12.

Серверы Amazon Gamelife

В апреле мы перешли на серверы Amazon GameLift, чтобы улучшить общую производительность и обеспечить более плавный и надёжный игровой процесс для всех.

Сейчас серверы GameLift продолжают способствовать более стабильному и надёжному игровому процессу благодаря улучшенному аппаратному обеспечению и более эффективному контролю над использованием нашей системы и инструментов. Мы зафиксировали прирост производительности процессоров, снижение числа случаев отбрасывания предметов и улучшение регистрации попаданий по сравнению с данными до перехода.

Кроме того, GameLift — это инвестиция в будущее Apex. Мы отмечаем повышение стабильности и улучшение мониторинга и доступа к данным, благодаря чему можем быстрее обнаруживать и устранять проблемы. Например, центры обработки данных стали более гибкими, что позволяет нам быстро менять их для достижения наилучших результатов.

Ускоренный выпуск обновлений

Вы, возможно, помните, как в сезоне 20 на старте «Прорыва» мы ввели систему загрузки обликов по требованию, благодаря которой облики перестали загружаться автоматически при запуске игры. Это позволило здорово разгрузить память на всех платформах и, соответственно, повысить производительность. Используя схожие технологии, мы разработали новую систему ускоренного выпуска обновлений и рады сообщить, что она была недавно внедрена.

Ранее выпуск обновлений занимал больше времени, которое зависело от нескольких факторов. Новая система сокращает время выпуска обновлений до одного дня, позволяя нам гораздо быстрее реагировать на отзывы сообщества и собственные данные. Отметим, что сейчас это касается только обновлений клиента. Существует множество типов обновлений, которые используем мы и другие игровые студии, но мы уже видим положительное влияние на скорость работы. Если с момента майского обновления вы отправляли отчёт об ошибке, то, возможно, уже заметили, насколько быстро мы теперь можем реагировать.

И на этом мы не останавливаемся. Мы продолжаем искать способы работать ещё быстрее.

Непрерывое совершенствование

Как уже говорилось выше, мы постоянно работаем над улучшениями, направленными на повышение стабильности и производительности. Благодаря этим усилиям мы наблюдаем значительно меньше сбоев и проблем с серверами, влияющих на игроков. Вот лишь несколько ключевых изменений, которые позволили добиться такого эффекта.

Переработка процесса проверки кода. Благодаря этому игроков стало реже выкидывать в лобби с сообщениями об ошибке сервера, а игровой процесс в целом стал более стабильным.

Управление памятью. Мы выявили и оптимизировали участки игры, где можно снизить потребление памяти, чтобы освободить ресурсы и подарить вам больше времени во Внешних землях. Пример подобного — упомянутая ранее система загрузки обликов по требованию. Мы начали применять такую же систему и в других частях игры, например для карт и визуальных эффектов.

DX12. Отказ от поддержки DX11 позволил нам сосредоточить ресурсы на DX12 и сделать игру более плавной и стабильной.

Разумеется, это лишь некоторые из актуальных улучшений, над которыми сейчас работает наша команда. Ожидайте дальнейшего роста надёжности и качества игрового опыта в течение года и новых отчётов о развитии игры.

Заглядывая вперёд

Благодаря новым инструментам и серверам выявление и устранение проблем теперь будет происходить быстрее, чем когда-либо. Кроме того, мы работаем над оптимизацией всех наших карт с помощью нашей системы ландшафта. Стабильность игры всегда будет иметь для нас высший приоритет. Мы постоянно работаем над повышением производительности и надёжности игры. Это касается не только стабильности, но борьбы с читами, совершенствования подбора игроков, звука и многого другого. Все эти элементы важны для Apex Legends. Не только для вас, нашего сообщества, но и для нас.

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