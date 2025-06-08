Aphelion - захватывающее научно-фантастическое приключение от DON'T NOD выйдет в 2026 году

Студия DON’T NOD анонсировала новый проект — Aphelion, научно-фантастическую игру с глубоким и увлекательным сюжетом. Действие игры разворачивается в 2060 году, когда Земля становится слишком опасной для жизни. Ученые обнаруживают далекую планету Персефону — возможное спасение для человечества.
Европейское космическое агентство отправляет двух астронавтов, Ариан и Томаса, на миссию Hope 01, чтобы исследовать Персефону и проверить, пригодна ли она для жизни. Однако Ариан оказывается в ловушке на замерзшей планете и вынуждена пройти через суровые условия и загадочные изменения, чтобы спасти раненого Томаса.
Aphelion обещает насыщенный сюжет с приключениями, исследованиями и напряжёнными моментами, не позволяющими игрокам заскучать. Конкретных подробностей пока мало — DON’T NOD пообещали больше информации ближе к выходу игры в 2026 году.
В трейлере предмет цвета того, что забыли смыть
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Так что спасибо им в шляпе, нам такое не надо.
пора открывать новый жанр - фемка в космосе.
Нью-Томб Райдер, но фантастика. Честно говоря, если бы не героиня-негритоска, да ещё с такой мордой, то было бы норм. Конечно, не всем и всегда быть молодыми и красивыми, но когда игра и герой особого энтузиазма не вызывают, то могли бы хоть лицо сделать более эстетичным.
Я даже не буду комментировать это.
опять негрила и еще шлем нелепый
Негритоска, азиатка, европейка какая разница, если сделать протагонистку симпатичной и обаятельной? Но... это не тот случай, если разработчики решили сделать героиню максимально отталкивающей внешности, то цвет кожи уже не так важен. Про повестку даже писать ничего не буду, ибо мало верится, что сюжет будет хоть мало мальски адекватным. Скатились разрабы, последней толковой игрой был Вампир, а потом всё хуже и хуже...
ну ясно ждите провала
анимация прыжка всратая что жуть...
Завязка про умирающую Землю и спасительную планету скопирована уже раз 100. Геймплей от этих разработчиков предсказуем — ходьба по пустым локациям под грустную музыку и нажатие кнопок для иллюзии выбора. Вся научная фантастика сведется к спасению одного раненого напарника на ледяной карте, превратив приключение в симулятор космического курьера с эмоциональными терзаниями.