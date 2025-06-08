Aphelion - захватывающее научно-фантастическое приключение от DON'T NOD выйдет в 2026 году

Студия DON’T NOD анонсировала новый проект — Aphelion, научно-фантастическую игру с глубоким и увлекательным сюжетом. Действие игры разворачивается в 2060 году, когда Земля становится слишком опасной для жизни. Ученые обнаруживают далекую планету Персефону — возможное спасение для человечества.

Европейское космическое агентство отправляет двух астронавтов, Ариан и Томаса, на миссию Hope 01, чтобы исследовать Персефону и проверить, пригодна ли она для жизни. Однако Ариан оказывается в ловушке на замерзшей планете и вынуждена пройти через суровые условия и загадочные изменения, чтобы спасти раненого Томаса.

Aphelion обещает насыщенный сюжет с приключениями, исследованиями и напряжёнными моментами, не позволяющими игрокам заскучать. Конкретных подробностей пока мало — DON’T NOD пообещали больше информации ближе к выходу игры в 2026 году.