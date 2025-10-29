Don't Nod представила новый трейлер Aphelion с демонстрацией второго персонажа

Студия Don't Nod представила новые кадры своей предстоящей кинематографической научно-фантастической приключенческой игры Aphelion на презентации ID@Xbox Showcase. Трейлер под названием «Hide to Survive» впервые знакомит нас с Томасом, астронавтом и вторым игровым персонажем, который присоединится к уже знакомой главной героине Ариане. Также были продемонстрированы стелс-сцены, новые локации и, впервые, зловещее инопланетное существо, которое будет преследовать главных героев.

В Aphelion Ариана и Томас вынуждены расстаться после крушения своего корабля на таинственной планете Персефона, окружённой гораздо более враждебной средой, чем ожидалось. Игровой процесс за Ариану будет сосредоточен на исследовании мира и преодолении опасных препятствий, в то время как Томас, получивший травму в результате крушения, должен будет полагаться на свою смекалку и наблюдательность, чтобы выжить. Оба персонажа найдут подсказки и секреты, раскрывающие странные условия на планете и истинную причину крушения.

В трейлере также показаны напряжённые стелс-сцены, которые играют ключевую роль в избежании прямых столкновений с новой инопланетной сущностью, преследующей главных героев. Это существо, происхождение которого неизвестно, станет одной из главных загадок игры и откроет двери к вопросам, которые определят игровой опыт: что это такое? Почему оно на Персефоне? И как оно связано с миссией Hope-01?

В качестве дополнительной детали студия подтвердила, что игровой скафандр включает нашивку, разработанную совместно с Европейским космическим агентством (ЕКА), в соответствии с аэрокосмической традицией присваивать символические значки каждой миссии. Этот значок, созданный арт-директором Арно Барбье, связывает реальную историю освоения космоса с предполагаемым будущим, представленным в названии. Статья, посвящённая исключительно дизайну скафандра и источнику вдохновения, будет опубликована в ближайшее время.

Выход Aphelion запланирован на 2026 год на PS5, Xbox Series X/S и ПК