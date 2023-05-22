Aqua Ippan - удивительный клон Metal Slug для ПК, выпущена демоверсия ©

Поклонники NEO-GEO и Metal Slug, сегодня для вас кое-что особенное. Инди-разработчик Division выпустил демо-версию своего нового ретро-2D-платформера Aqua Ippan, вдохновленного Metal Slug.

Aqua Ippan — это платформер в жанре экшн для ПК, который напоминает настоящую классическую аркаду и отдает дань уважения серии Metal Slug своим художественным стилем, детализированной анимацией и музыкой в стиле джаз-фьюжн.

Если вы поклонник Metal Slug, вам настоятельно рекомендуется скачать демо отсюда.