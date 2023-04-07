Для подводной градостроительной стратегии Aquatico вышло крупное обновление ©

Компания OverSeer Games внесла изменения в свою подводную градостроительную игру Aquatico. Игра, которая вышла в феврале этого года, предлагает игрокам исследовать еще больше подводных глубин с помощью трех различных игровых режимов, нового игрового режима Atlantis Project (Проект "Атлантида"), полярного биома, а также некоторых изменений геймплея и пользовательского интерфейса и обновленных функций.

В Aquatico игрокам предстоит построить город под волнами, чтобы создать новое устойчивое будущее для человечества. Используя вертикальное наслоение, игроки могут построить впечатляющие купола, чтобы предложить своему обществу жизнь с панорамным видом, оставив при этом производственные мощности на дне океана. Будь то настороженное отношение к естественным морским обитателям или адаптация к незнакомым экосистемам, чтобы не вызвать нежелательных конфликтов, управление населением и экспансия - ключ к выживанию в Aquatico.

Когда игроки окунаются в соленые глубины, чтобы начать свое подводное путешествие, теперь у них есть три различных режима игры на выбор. Игроки могут выбирать между оригинальным режимом песочницы, новым сюжетным режимом и творческим режимом. В сюжетном режиме игроки получают возможность играть в песочнице в сочетании с рядом задач и квестов, которые раскрывают предысторию игры.

В очень востребованном творческом режиме снимаются все ограничения, правила и опасности, а ресурсы, исследования, популяции дронов и граждан автоматически пополняются. В творческом режиме игроки могут дать волю своей фантазии и построить самые красивые города, какие только могут себе представить, не боясь исчерпать ресурсы, или просто насладиться океанской атмосферой.

Игроки, которые хотят углубиться в историю Aquatico, теперь могут начать проект "Атлантида". Проект "Атлантида" доступен после постройки экспедиционного дома и выхода на глобальную карту и предлагает игрокам новые миссии. Игроки могут выбирать, какие миссии они хотят выполнить, и будут проходить проект "Атлантида" на протяжении всей игры, цель которой - построить мегацентр под водой.

В Aquatico было внесено и несколько других изменений, предлагающих улучшенный геймплей, новый биом и многое другое.

Игроки могут исследовать соленые глубины и основать свою подводную цивилизацию в Aquatico на Steam или в Epic Games Store.