Авторы ARC Raiders поделились историей появления петуха Плюшкина

Игроки ARC Raiders давно знают Плюшкина — забавного петуха, который разгуливает по убежищу, собирает ресурсы и встречает игрока после каждой вылазки. Но лишь теперь стало известно, как именно этот пернатый стал частью мира Embark Studios. Оказалось, что у Плюшкина есть реальный прототип и трогательная история появления.

В блоге на официальном сайте ARC Raiders 3D-художник Йохан рассказал, что идея пришла в самый обычный день — во время Zoom-встречи. Тогда он жил у родителей, где были куры, и в какой-то момент несколько птиц прорвались в дом, остановив совещание. Среди них был Хокан — дружелюбный петух, слепой на один глаз и постоянно спотыкающийся о собственную еду. Йохан настолько любил этого нелепого пернатого, что однажды решил отсканировать его и незаметно внедрить в ранние версии игры как пасхалку.

Долгое время Хокан — ещё в грубой 3D-модели — появлялся лишь в столовой. Но всё изменилось, когда команде понадобился объект, который бы «производил ресурсы» для игроков после рейдов. Перебрав десятки вариантов, от роботов до котов, разработчики застряли… пока кто-то не вспомнил: «А разве у нас нет петуха?»

Так начался путь Плюшкина. Он быстро превратился из временного решения в важного персонажа, а затем — в маленькую икону игры. Теперь он не только оживляет суровый мир ARC Raiders, но и вносит в него редкую частичку тепла и юмора.

И, как шутит Йохан, если увидите Плюшкина в Сперанце — обязательно передайте ему привет.