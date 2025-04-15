Авторы The Finals анонсировали тестирование PvPvE-шутера ARC Raiders

Студия Embark (The Finals) анонсировала второе тестирование мультиплеерного шутера от третьего лица в формате PvPvE под названием ARC Raiders. Разработчики объявили, что дадут поиграть в период с 30 апреля по 4 мая на ПК и консолях.

Для доступа на ПК нужно оставить заявку на странице игры в Steam. Пользователям PS5 и Xbox Series X|S придется зарегистрироваться на сайте игры и пройти короткий опрос.

ARC Raiders представляет собой extraction-шутер в духе Escape from Tarkov. События игры разворачиваются в мире, в котором произошел апокалипсис. Людям необходимо вступить в схватку с огромными машинами, которые атаковали Землю.

Релиз ARC Raiders планируется до конца 2025 года. Полную версию будут продавать по цене в $40 (3,2 тыс. рублей по курсу ЦБ без НДС), хотя изначально авторы собирались распространять шутер по условно-бесплатной модели.