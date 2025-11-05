Игроки Arc Raiders делятся своими впечатлениями от встречи с "Прыгунами"

Arc Raiders умеет преподносить сюрпризы. Первые часы выживания в этом постапокалиптическом мире проходят в осторожных вылазках за добычей, в наблюдении за механическими угрозами и попытках понять, кто страшнее — бездушные роботы Арк или другие рейдеры, с которыми ещё не ясно, можно ли делить территорию без крови. Атмосфера неопределённости делает каждую минуту напряжённой.
Но есть одно существо, о котором игроки быстро учатся говорить без лишних объяснений — «Прыгун». Четвероногий робот, похожий на паука, стал символом ранних кошмаров Arc Raiders. Embark Studios могли бы назвать его «Разрушителем» или «Охотником», но выбрали предельно честное имя. Ведь эти машины действительно прыгают — и делают это с ужасающей грацией.
Игроки уже создали новый жанр вирусных видео: «Мой первый Прыгун». На них видно, как массивный робот внезапно взмывает в воздух и за доли секунды обрушивается на ничего не подозревающего выжившего. Крик, паника, и возвожная смерть — и смех зрителей по ту сторону экрана.
Теперь интернет знает: если вы слышите металлический скрежет где-то вдали, возможно, он уже летит прямо на вас.
Кто играет уже в игру , там есть только пвпве режим или просто пве есть,где тебя не могут убить рандомы какие нибудь
Пве нет
нет ,даже играю в соло, тебе все равно может встретится такой же одинокий бродяга, который тебя может шлепнуть и отобрать все, что нажито непосильным трудом ;)
Игра похожа на танков и darand darker?
Кто вообще играет онлайн игры. ааааааааааааааа забыл соевая школота 🤣🤣🤣