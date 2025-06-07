Объявлена дата релиза шутера ARC Raiders от создателей культовых частей Battlefield

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 был представлен новый трейлер ARC Raiders — многопользовательского шутера с элементами выживания и экстракшн-механиками, разрабатываемого студией Embark, основанной выходцами из DICE, создателей Battlefield. В центре внимания — разрушенная Земля будущего, где игроки противостоят загадочной угрозе в виде механизированных форм жизни, известных как ARC.

Трейлер начинается с кадра, где женщина просыпается в мрачной комнате и выходит на рынок, заполненный такими же выжившими. Закадровый голос с мотивационного аудиоурока советует: «Окружай себя находчивыми союзниками». Вскоре команда из трёх человек вступает в бой, сталкиваясь с волнами противников и внезапным появлением гигантского боевого робота. Трейлер подчеркивает динамику боёв, стилизованную эстетику мира и важность командной кооперации — здесь каждое решение может стоить жизни. Напряженные перестрелки ждут игроков постоянно и отправится в этот мир можно будет уже этой осенью.

ARC Raiders выйдет 30 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.