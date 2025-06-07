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ARC Raiders 2025 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От третьего лица, Научная фантастика
6.4 55 оценок

Объявлена дата релиза шутера ARC Raiders от создателей культовых частей Battlefield

Gutsz Gutsz

Во время трансляции Summer Game Fest 2025 был представлен новый трейлер ARC Raiders — многопользовательского шутера с элементами выживания и экстракшн-механиками, разрабатываемого студией Embark, основанной выходцами из DICE, создателей Battlefield. В центре внимания — разрушенная Земля будущего, где игроки противостоят загадочной угрозе в виде механизированных форм жизни, известных как ARC.

Трейлер начинается с кадра, где женщина просыпается в мрачной комнате и выходит на рынок, заполненный такими же выжившими. Закадровый голос с мотивационного аудиоурока советует: «Окружай себя находчивыми союзниками». Вскоре команда из трёх человек вступает в бой, сталкиваясь с волнами противников и внезапным появлением гигантского боевого робота. Трейлер подчеркивает динамику боёв, стилизованную эстетику мира и важность командной кооперации — здесь каждое решение может стоить жизни. Напряженные перестрелки ждут игроков постоянно и отправится в этот мир можно будет уже этой осенью.

ARC Raiders выйдет 30 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

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