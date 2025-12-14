Разработчики Arc Raiders: "мы действительно анализируем поведение и подбираем матчи соответственно"

Это ближайшее подтверждение тому, что PvP-гоблины получают лобби в стиле кейдж-матча, пока лут-крысы чиллят вместе. команда действительно анализирует поведение игроков в рамках подбора матчей. Так что ваши поступки, всё-таки будут иметь последствия.

До сих пор Embark не подтверждала, влияет ли поведение на будущий подбор матчей, чтобы негодяев сваливали в кучу с себе подобными, а цивилизованные игроки оставались в своём кругу. Однако в беседе с PC Gamer Роберт Саммелин, арт-директор Embark, сказал, что подбор матчей «довольно сложный, так что мы действительно анализируем поведение и подбираем соответственно».

Очевидно, это не грандиозное, явное подтверждение, которое полностью раскрывает механику игры. Однако, учитывая, насколько плотно Embark держит в секрете свой подбор матчей, я бы сказал, что это довольно важная деталь, которой поделились.

Так что в следующий раз, когда вы попробуете и, скорее всего, преуспеете вырубить меня в Arc Raiders и украсть мой лут (который я слишком слаб в игре, чтобы спасти), помните: ваши действия могут иметь последствия, и вы (вероятно) наткнётесь на рыбку покрупнее позже, если Embark сведёт вас с такими же задирами.