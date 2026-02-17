ArcheAge отмечает 12-летие масштабным внутриигровым событием

В честь 12-летия MMORPG ArcheAge стартовало специальное юбилейное событие, рассчитанное на семь дней. Акция проходит на отдельной промо-странице и предлагает игрокам выполнять ежедневные задания, которые открываются в 12:00 по московскому времени и выполняются непосредственно в игре.

За завершение заданий участники накапливают прогресс и получают различные награды. Главной целью события станет финальный памятный подарок, в который входят сундуки с изначальным рамианским оружием и доспехами, а также эликсиры, руны и другие ценные предметы. Все награды являются персональными и не подлежат продаже на аукционе.

Чтобы получить главный приз, необходимо выполнить все задания до 23:59 28 февраля. После этого подарок появится в разделе «Корзина» и будет доставлен в игру в течение 24 часов. Подробные условия участия опубликованы на официальном сайте проекта.