В ArcheAge началось ежегодное событие "Состязание ездоков на бочках"

С 25 мая по 15 июня 2023 года в ArcheAge проходит специальный фестиваль, все игроки от 30-го уровня могут отправиться к водопадам Рокочущих перевалов для участия в гонках.

Попасть в зону ивента можно через порталы на Сверкающем побережье, Ост-Терре и Мэрианхольде. Первым делом нужно поговорить с NPC Бадмар и инструктором Норах.

Героям предстоит изготовить бочки разных цветов и узнать правила состязаний у Норах, предварительно выполнив задание на "Хмель Хаггерда" у посыльного для получения баффа.

Трижды в день можно встретить персонажа Сари со специальным квестом. За все активности начисляют фестивальные жетоны.

Меняйте жетоны в специальной лавке, покупая полезные ресурсы, пляжные костюмы и предметы интерьера. Напоминаем, что недавно в игре выполнили объединение серверов для повышения онлайна.