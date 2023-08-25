В ArcheAge запустили новый летний бесплатный марафон ©

14 августа в MMORPG ArcheAge стартовал бесплатный летний марафон для всех игроков. Принять участие можно на специальной странице.

Суть марафона заключается в выполнении заданий в регионах на материках и в море. За каждый закрытый регион игрок будет получать подарки. Среди главных наград марафона: глайдер "Лягушка-путешественница", ящик с черной пантерой, роликовая доска "Тандем", фамильяр Капелюш, костюм кочевника и квейсарский талисман. Выбрать игрок сможет только одну награду, изменить свой выбор или получить вторую награду нельзя.

Так же дополнительные награды получат и те игроки, которые только начинают свой путь в ArcheAge и еще не успели завершить основную сюжетную линию.

Событие завершится в 18.00 по МСК 14 сентября.