Разработка ArcheAge 2 завершится во втором полугодии 2024 года ©

Южнокорейский издатель Kakao Games раскрыл новую информацию об игре ArcheAge 2 во время отчета о прибылях и убытках за второй квартал 2023 года. Прежде всего, Kakao Games уточнила, что разработка игры будет "завершена во второй половине 2024 года". Означает ли это, что игра будет запущена в эти сроки или вскоре после этого, пока неясно.

Полная цитата (расшифровка Ruliweb) гласит, что дата выхода и более подробная информация о содержании игры будут представлены на "игровых выставках" в следующем году, возможно, на E3, Gamescom или даже на южнокорейском G-Star. Вопрос о западном запуске также остается открытым, хотя Kakao утверждает, что ArcheAge 2 ожидают высокие результаты в западных странах. Это может свидетельствовать об одновременном запуске или, по крайней мере, о гораздо меньшей задержке по сравнению с полутора годами, прошедшими между домашним и западным релизом ArcheAge. Еще одним фактором, указывающим на важность западного запуска сиквела, является одновременная разработка релизов для ПК и консолей. Консоли, как известно, менее популярны в Южной Корее, поэтому основная причина выпуска игры одновременно с ПК-версией - выход на мировой рынок.

Кроме того, по словам Какао, в ArcheAge 2 по сравнению с первой частью больше внимания будет уделено сюжету одиночной игры, хотя, конечно, в ней по-прежнему будет много многопользовательских действий, включая торговлю на уровне гильдий.

Основанная на Unreal 5, эта MMORPG разделяет существующее мировоззрение, включая открытый мир, и делает упор на одиночную игру. Мы планируем предоставить разнообразный жизненный контент, которым можно наслаждаться в открытом мире, и намерены улучшить торговлю, чтобы активировать торговлю на уровне гильдий. Мы хотим увеличить количество пользователей в одиночной игре, ориентированной на развитие сюжета. Поскольку за прошедшее время у ArcheAge появилось множество поклонников в западных странах, таких как Россия, мы рассчитываем добиться результатов на мировом рынке. Кроме того, мы концентрируемся на повышении уровня завершенности путем одновременной разработки для ПК и консолей. Пока это не подтверждено, но мы планируем раскрыть информацию о релизе и содержании игры на игровой выставке в следующем году.

Игра ArcheAge 2 была представлена в сентябре прошлого года, когда компания-разработчик XLGames сообщила, что она будет работать на движке Unreal Engine 5. Спустя два месяца поклонникам был представлен великолепный трейлер, в котором рассказывалось о боевых действиях, доступных в сиквеле.