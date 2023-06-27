Визуальная новелла Archetype Arcadia выйдет на консолях уже этой осенью ©

Представители студии PQube рады объявить о скором выпуске нового темного научно-фантастического визуального романа под названием Archetype Arcadia для PlayStation 4, PlayStation 5 и Nintendo Switch. В игре предстоит исследовать постапокалиптический мир, пораженный смертельным заболеванием, и принять роль Раста, который погружается в виртуальный мир в поисках ответов.

Archetype Arcadia предложит захватывающую историю, охватывающую восемь захватывающих глав, яркую художественную графику и возможность воспринимать события от лица разных героев. Игрокам предстоит принимать важные выборы, влияющие на исход сюжета, и сразиться с жуткими боссами, чтобы раскрыть тайны этого мрачного мира.

Archetype Arcadia выйдет 24 октября 2023 года и обещает стать захватывающим путешествием для фанатов жанра темных визуальных романов.