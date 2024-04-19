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Arena Breakout: Infinite 2024 г.
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, Условно-бесплатная
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На PC выйдет бесплатный тактический шутер Arena Breakout

Simple Jack

MoreFun Studios объявила, что выпустит бесплатный тактический шутер Arena Breakout на PC (ранее он выходил только на мобильных платформах iOS и Android). Новая версия получит подзаголовок Infinite.

Точную дату релиза разработчики пока не раскрыли, но известно, что шутер выйдет в 2024 году. До этого, в начале мая, пройдет закрытое бета-тестирование.

MoreFun Studios обещает, что на PC геймеров ждет беспрецедентная кастомизация оружия и реализм, к тому же графика в игре будет особенно впечатляющей. Команда уверяет, что Arena Breakout: Infinite будет сразу на релизе наполнена контентом и лишена типичных проблем многопользовательских шутеров — читеров, багов, проблем с серверами и так далее.

Действие игры разворачивается в охваченном войной регионе под названием Камона. Геймеры берут на себя роль наемников, которые раз за разом отправляются в самое пекло, чтобы добыть важные предметы.

Скриншоты Arena Breakout: Infinite

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Юрец Одесса

Донатный мобильный мусор! Кайф (нет)

2
QuadragenarianFawzi

А читеры что, не захотят в неё играть что ли, или на каникулы уйдут ? ))

1
Апостлс

Проходняк

0
Alex Row

Лост лайт 2.0?

0
Gleb palamarcuk0

Если арена на мобилки была самобытной чуть чуть, то теперь всё с таркова слизали

0
Jarvis666

Тошниловка с мобилки

0
tvorog8088

Очередная сетевая лабуденька, шутеров что ли мало постоянно новые штампуют.

0