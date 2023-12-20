Релиз ARK 2 по-прежнему запланирован на конец 2024 года

Несмотря на продолжающуюся работу по устранению проблем с Ark: Survival Ascended и выпуск контента, запланированный на следующий год, Studio Wildcard сообщила, что сиквел ARK 2 по-прежнему запланирован на конец 2024 года.

По крайней мере, именно это подтвердил генеральный директор компании Джим Цай во время конференции на NobleCon19 в начале декабря, где он заявил, что "следующий шедевр" Studio Wildcard появится в конце следующего года, а также упомянул, что команда планирует поддерживать рост франшизы с помощью расширений, которые уже запланированы до 2029 года на ежегодной основе.

ARK 2 - это новая часть серии игр про выживание с динозаврами, которая будет создана на движке Unreal Engine 5 для PC и Xbox Series X|S. Анонс состоялся на The Game Awards 2020 с камео Вин Дизеля, который также примет участие в разработке, но с тех пор игра практически исчезла с радаров, а релиз был перенесен сначала с 2022, на 2023 и, наконец, на конец 2024 года.

В конце концов, Studio Wildcard известна тем, что не относится к числу самых пунктуальных студий-разработчиков. Например, ARK: Survival Ascended уже трижды откладывалась на Xbox Series X|S, а вся линейка дополнений к оригиналу, которые будут интегрированы в ближайшие месяцы, также сдвинулась на несколько месяцев, согласно дорожной карте, опубликованной в последние недели, из-за проблем, которые в настоящее время испытывает этот ремастер, например, из-за стабильности серверов игры.