Ark: Survival Ascended снова задерживается на Xbox Series X/S

Игра Ark: Survival Ascended от студии Wildcard столкнулась с очередной задержкой на Xbox Series X/S. Первоначально игра должна была выйти 14 ноября, но была отложена из-за продолжающегося процесса сертификации. Хотя игра должна была выйти в конце недели, теперь ее выход намечен на начало этой недели.

Последняя задержка связана с "непредвиденными проблемами" в процессе сертификации, и разработчик сотрудничает с Microsoft, чтобы "повторно представить сборку как можно скорее". Разработчик планировал представить более "точное обновление" к концу прошлой недели, но оно все еще не вышло. Тем не менее, компания "упорно работает над тем, чтобы выпустить его".

Что касается версии для PS5, то, по заверениям Studio Wildcard, она "напрямую работает" с партнерами и компанией Sony, поэтому ее запуск по-прежнему запланирован на конец ноября. Более точная информация о сроках запуска будет предоставлена по мере того, как разработчик достигнет "более значимого прогресса".

Ark: Survival Ascended уже доступна для ПК через Steam Early Access. Она планировалась как бесплатное обновление к Ark: Survival Evolved, но стала самостоятельным релизом. Разработанная на движке Unreal Engine 5.2, игра предлагает неплохое визуальное оформление, обновленную физику и несколько функций, улучшающих качество жизни, хотя ее технические характеристики нуждаются в улучшении