ARK: Survival Ascended получила дополнение Extinction на Nintendo Switch ©

Выжившие в ARK могут вернуться на Землю сегодня, так как третья карта дополнения «Extinction» теперь доступна на Nintendo Switch. С новой территорией и сюжетной линией для исследования земля ARK: Extinction находит гигантских бродячих Титанов, доминирующих на зараженной Элементами, опустошенной планете. ARK: Extinction объединяет выжженную землю на тему пустыни и подземный заброшенный биом Aberration, продолжая разгадывать тайны истории ARK.

Также прямо сейчас происходит событие Eggcellent Adventure. Во время этого ограниченного по времени внутриигрового события выжившие на Switch могут собирать особые кроличьи яйца, разбросанные по всему Ковчегу, повышать скорость сбора/разведения/приручения, специальные скины и чиби.

ARK: Extinction доступна для бесплатной загрузки для владельцев ARK: Ultimate Survivor Edition, которая включает в себя весь оригинальный контент ARK: Survival Evolved и его огромные пакеты расширения Scorched Earth, Aberration, Extinction и Genesis, части 1 и 2, или доступные в рамках сезонного абонемента ARK и обновления ARK: Ultimate Survivor Edition.

ARK: Survival Evolved доступна в Steam, Epic Games Store, Xbox, PlayStation и Nintendo Switch.