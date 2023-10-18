Первый скриншот ремастера Ark: Survival Evolved на Unreal Engine 5 ©

Некоторые игроки были очень разочарованы, когда в апреле стало известно, что выход Ark 2 отложен до 2024 года. Но студия Wildcard приготовила для них кое-что другое и анонсировала Ark: Survival Ascended, сильно переработанный ремастер Ark: Survival Evolved, который должен был выйти в августе, но был отложен до октября.

Как вы, наверное, уже знаете, сейчас октябрь, но Ark: Survival Ascended до сих пор не имеет даты выхода, и мы ничего о ней не слышали. Так неужели новая задержка неминуема? Представители студии вышли на связь и сообщили что ремастер на Unreal Engine 5.2 уже отправился на сертификацию для предстоящего релиза и одновременно с этим разработчики показали дебютный скриншот.