Arknights: Endfield готова к грандиозному старту с 30 миллионами предрегистраций

Мобильная и ПК-игра Arknights: Endfield, ставшая новым проектом популярной франшизы Arknights, уже с момента анонса привлекает невероятное внимание фанатов. Разработчики сообщили, что к текущему моменту число предварительных регистраций превысило 30 миллионов — впечатляющий результат для игры, чей релиз намечен только на 22 января 2026 года.

Популярность проекта отражает силу сообщества Arknights: поклонники не только с нетерпением ждут выхода, но и активно участвуют в промо-кампании, обеспечивая игре высокий стартовый потенциал. Достижение столь внушительного числа регистраций принесло игрокам дополнительные бонусы: внутриигровую валюту, возможность прокруток в гача-системе и бесплатного 5-звёздочного персонажа.

Endfield обещает заметно отличаться от привычного tower defense геймплея основной серии. Здесь игрокам предстоит погрузиться в экшн-RPG с командным взаимодействием, строительством базы, управлением ресурсами и исследованием новых локаций. Такая комбинация механик делает проект привлекательным не только для фанатов Arknights, но и для любителей динамичных ролевых игр.

Особенностью Endfield станет её широкая доступность: игра выйдет на PS5, ПК и мобильных устройствах, обеспечивая комфортное погружение для разных типов игроков. Уже сейчас проект демонстрирует, что станет одним из главных релизов начала 2026 года и задаёт новые стандарты для франшизы Arknights.

Игроки продолжают активно регистрироваться, и к релизу число фанатов наверняка вырастет ещё больше, обещая грандиозный старт и насыщенный контент для всех платформ.