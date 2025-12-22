Пятая глава Deltarune близка к завершению: Тоби Фокс поделился новостями

Создатель инди-хита Deltarune Тоби Фокс рассказал о прогрессе пятой главы игры. Ранее релиз был запланирован на вторую половину 2026 года, но последние данные позволяют надеяться на более ранний выход.

По словам Фокса, процесс разработки «замечательный», и до завершения остались всего несколько месяцев. Все игровые комнаты уже созданы и требуют лишь финальной доработки фонов. Аналогичная ситуация с сюжетными сценами и скриптами. Необходимо завершить несколько обычных сражений и битв с боссами.

Локализация уже ведётся, а в январе планируется тестирование на всех платформах. Напомним, что предыдущие главы выходили с интервалом в несколько лет: первая в 2018-м, вторая в 2021-м, а третья и четвёртая — в 2025 году. Сообщество Steam по-прежнему высоко оценивает проект.