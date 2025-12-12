Новый трейлер Arknights: Endfield раскрывает дату выхода в конце января

GRYPHLINE и Mountain Contour объявили дату выхода бесплатной 3D-RPG Arknights: Endfield — 22 января 2026 года на PlayStation 5, PC, iOS и Android. Игра приглашает игроков в мир Talos-II, где красота соседствует с постоянной угрозой, а дикие земли и необитаемые территории ждут смелых исследователей.

Прошло более 150 лет с момента основания Цивилизационного пояса — плацдарма для человечества после войн и бедствий. Но большая часть Talos-II остается неизведанной, и именно вам предстоит управлять развитием цивилизации. В роли администратора Endfield Industries вы руководите операторами, развиваете производственные линии AIC Factory и используете двигатели Originium, чтобы защищать границы человечества и создавать новые возможности.

Игрокам предстоит исследовать разнообразные биомы, собирать ресурсы и справляться с опасностями прошлого и настоящего. Каждое решение влияет на развитие цивилизации, а взаимодействие с операторами позволяет создавать надежную опору для будущего. Arknights: Endfield сочетает в себе элементы стратегии, исследования и RPG, предлагая глубоко продуманный мир с динамическим взаимодействием и сложными вызовами.

С приближением даты выхода Talos-II готовится встретить своих новых защитников и исследователей. Наступила новая эра перемен — время проявить мудрость, стратегию и лидерство. Endministrator, мир ждёт вашего решения.